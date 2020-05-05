У США зафіксовано понад 70 тисяч смертей серед людей, у яких виявили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Сполучених Штатах станом на вечір вівторка померли вже понад 70 тисяч людей, у яких підтвердили COVID-19. У США зафіксовано майже 1,2 мільйона випадків інфікування. Це - майже третина з понад 3,6 мільйона випадків зараження у всьому світі. Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса, передає УНН.
За даними інституту в США зафіксовано 1 199 238 випадків зараження та 70 646 померлих, у яких виявили коронавірус.
За розрахунком Інституту показників і оцінки здоров'я при Університеті штату Вашингтон у Сіетлі (IHME), кількість померлих від коронавірусу у США може сягнути 110 тисяч до кінця травня.
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Найбільш ураженими у США є штат і місто Нью-Йорк. За даними Worldometer, у штаті Нью-Йорк офіційно підтвердили 329,8 тисячі випадків інфікування та понад 25 тисяч жертв.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 316 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.