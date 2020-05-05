В США зафиксировано более 70 тысяч смертей среди людей, у которых обнаружили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Соединенных Штатах по состоянию на вечер вторника умерли уже более 70 тысяч людей, у которых подтвердили COVID-19. В США зафиксировано почти 1,2 миллиона случаев инфицирования. Это - почти треть из более 3,6 миллиона случаев заражения во всем мире. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.
По данным института в США зафиксировано 1 199 238 случаев заражения и 70 646 умерших, у которых обнаружили коронавирус.
По расчету Института показателей и оценки здоровья при Университете штата Вашингтон в Сиэтле (IHME), количество умерших от коронавируса в США может достичь 110 тысяч до конца мая.
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Наиболее пораженными в США являются штат и город Нью-Йорк. По данным Worldometer, в штате Нью-Йорк официально подтвердили 329,8 тысячи случаев инфицирования и более 25 тысяч жертв.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 316 — летальные.
В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.