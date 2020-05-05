В США зафиксировано более 70 тысяч смертей среди людей, у которых обнаружили COVID-19

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Соединенных Штатах по состоянию на вечер вторника умерли уже более 70 тысяч людей, у которых подтвердили COVID-19. В США зафиксировано почти 1,2 миллиона случаев инфицирования. Это - почти треть из более 3,6 миллиона случаев заражения во всем мире. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.