NYT: Білий дім прогнозує, що до червня в США щодня реєструватимуть 200 тисяч нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Адміністрація президента США прогнозує, що протягом наступних тижнів в країні буде неухильно зростати кількість нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це повідомляє газета The New York Times, посилаючись на внутрішні документи адміністрації, передає УНН.
Згідно з моделюванням Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), до 1 червня в США щодня реєструватимуть близько 200 тисяч нових випадків захворювання (зараз щоденний приріст приблизно 25 тисяч).
Моделювання показує, що на початок червня в країні кожен день будуть вмирати близько трьох тисяч осіб з коронавірусом (зараз — в середньому 1750 осіб в день).
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Офіційно інформація з представленого звіту не підтверджена. Представник адміністрації президента США Джадд Дір заявив NYT, що “це не документ Білого дому”. “Ці дані не відображають будь-якого моделювання, виконаного робочою групою Білого дому по коронавірусу, або дані, проаналізовані робочою групою”, — сказав він.
Нагадаємо, США “лідирують” за кількістю людей, які захворіли на COVID-19. За останніми даними, в країні виявили коронавірусну інфекцію у понад 1,1 мільйона осіб, з них 68 тисяч померли, ще 180 тисяч одужали.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що до 100 тис. американців можуть померти від коронавірусу.