NYT: Белый дом прогнозирует, что к июню в США ежедневно будут регистрировать 200 тыс. новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Администрация президента США прогнозирует, что в течение следующих недель в стране будет неуклонно расти количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на внутренние документы администрации, передает УНН.
Согласно моделированию Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), к 1 июня в США ежедневно будут регистрировать около 200 тысяч новых случаев заболевания (сейчас ежедневный прирост примерно 25 тысяч).
Моделирование показывает, что на начало июня в стране каждый день будут умирать около трех тысяч человек с коронавирусом (сейчас — в среднем 1750 человек в день).
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Официально информация из представленного отчета не подтверждена. Представитель администрации президента США Джадд Дир заявил NYT, что “это не документ Белого дома”. “Эти данные не отражают любого моделирования, выполненного рабочей группой Белого дома по коронавирусу, или данные, проанализированные рабочей группой”, — сказал он.
Напомним, США “лидируют” по числу людей, заболевших COVID-19. По последним данным, в стране обнаружили коронавирусной инфекции в более 1,1 миллиона человек, из них 68 тысяч умерли, еще 180 тыс. выздоровели.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что до 100 тыс. американцев могут умереть от коронавируса.