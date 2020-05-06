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От коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 1,2 млн человек

Киев • УНН

 • 10976 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. По состоянию на 6:00 среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 257 239 человек. В свою очередь, выздоровели 1 198 832 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

От коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 1,2 млн человек

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 71 064 человека, Великобритании - 29 501, в Италии - 29 315 человек, Испании - 25 613 и во Франции - 25 537. В Китае в целом - 4637.

Всего в мире 3 662 691 инфицированных.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (1 204 351), Испания (219 329), Италия (213 013), Великобритания (196 243), Франция (170 687), Германия (167 007), Россия (155 370) и Турция (129 491).

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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 316 - летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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