От коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 1,2 млн человек

КИЕВ. 6 мая. УНН. По состоянию на 6:00 среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 257 239 человек. В свою очередь, выздоровели 1 198 832 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).