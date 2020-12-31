Від 3° морозу до 14° тепла: прогноз погоди на сьогодні

"У західних областях дощ, в Карпатах значний сніг, на дорогах ожеледиця; на решті території без істотних опадів. Вночі в Україні туман", - повідомили синоптики.

За їхніми даними, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

"Температура у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла, у південній частині (крім Запорізької області) 9-14°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 0-2° тепла", - додали синоптики.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.