От 3° мороза до 14° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. На западе Украины в последний день этого года пройдут дожди, в Карпатах - снег, на остальной территории осадков не ожидается. Температура воздуха днем достигнет 9-14 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"В западных областях дождь, в Карпатах значительный снег, на дорогах гололедица, на остальной территории без существенных осадков. Ночью в Украине туман", - сообщили синоптики.
По их данным, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.
"Температура в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 4-9° тепла, в южной части (кроме Запорожской области) 9-14°, на высокогорье Карпат ночью и днем 0-2° тепла", - добавили синоптики.
Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.
Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.