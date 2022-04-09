Вибухи, які чують кияни, - знешкодження нерозірваних боєприпасів - голова ОВА

Цитата

"Сьогодні ведеться робота по розмінюванню Київської області... Вибухи, які ви чули, - це йде знешкодження, підрив боєприпасів, які не розірвалися... Ви ще довго будете їх чути, тому що боєприпасів дуже багато, дуже багато залишків снарядів", - сказав Павлюк, коментуючи інформацію про звуки, які сьогодні чули кияни.

З його слів, працюють 17 груп.

Доповнення

ДСНС повідомляє, що всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 43 тис. 376 вибухонебезпечних предметів та 417 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 444 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 6 тис. 533 га.