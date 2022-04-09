Вибухи, які чують кияни, - знешкодження нерозірваних боєприпасів - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Вибухи, які чують кияни, - це йде знешкодження групами піротехніків боєприпасів, які не розірвалися, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні ведеться робота по розмінюванню Київської області... Вибухи, які ви чули, - це йде знешкодження, підрив боєприпасів, які не розірвалися... Ви ще довго будете їх чути, тому що боєприпасів дуже багато, дуже багато залишків снарядів", - сказав Павлюк, коментуючи інформацію про звуки, які сьогодні чули кияни.
З його слів, працюють 17 груп.
Доповнення
ДСНС повідомляє, що всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 43 тис. 376 вибухонебезпечних предметів та 417 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 444 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 6 тис. 533 га.