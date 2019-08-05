Вибухи у Красноярському краї: жителів Ачинська готують до евакуації

"Як повідомляє ТАСС Мер Ачинська Ілай Ахметов, до евакуації після НП готують жителів міста. У прес-службі міської адміністрації уточнили, що йде евакуація близько 11 тис жителів. У місті відкрили три пункти тимчасового розміщення",- йдеться в повідомленні.

Повітряний простір над військовою частиною закрито на всіх ешелонах в радіусі 30 км. Компанія РЖД обмежила рух поїздів на ділянці Красноярської залізниці, Ачинский глиноземний комбінат "Русала" прийняв рішення про повну зупинку робіт і евакуації співробітників після вибухів. Ачинский нафтопереробний завод "Роснефти" працює в штатному режимі.

Повідомляється, що до гасіння залучили пожежну бронетехніку зі складу пожежної команди складу. На місце НП направили два спеціалізованих пожежних потяги. Міноборони перекине на місце НП спеціальні роботи "Уран-14". Всього в ліквідації пожежі залучено 153 людини та 51 одиниця техніки.

Зазначається, що загрози для життя і здоров'я жителів Ачинська немає, повідомили в адміністрації міста.

Окрім того, створено оперативний штаб з питань ліквідації наслідків вибухів, в Ачинськ прибув губернатор Красноярського краю Олександр Ус, він проведе засідання штабу. Військові слідчі почали перевірку за фактом вибухів.

Міністр оборони Сергій Шойгу направив свого заступника Дмитра Булгакова для організації оперативної ліквідації загоряння складу.У Ачинськ також відправився перший заступник глави МНС Олександр Чупріян.

Склад Центру МТО Центрального військового округу в Ачинском районі є одним з найстаріших в системі матеріально-технічного забезпечення збройних сил, повідомили в Міноборони. Його планували розформувати до 2022 року.

Нагадаємо, військовослужбовець загинув в результаті вибухів на території артилерійського складу в селі Кам’янка Красноярського краю.