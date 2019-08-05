Взрывы в Красноярском крае: жителей Ачинска готовят к эвакуации
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Из-за взрыва в России склада боеприпасов к эвакуации готовят жителей города Ачинска Красноярского края. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Как сообщает ТАСС Мэр Ачинска Илай Ахметов, к эвакуации после ЧП готовят жителей города. В пресс-службе городской администрации уточнили, что идет эвакуация около 11 тыс. жителей. В городе открыли три пункта временного размещения", - говорится в сообщении.
Воздушное пространство над военной частью закрыты на всех эшелонах в радиусе 30 км. Компания РЖД ограничила движение поездов на участке Красноярской железной дороги, Ачинский глиноземный комбинат "Русала" принял решение о полной остановке работ и эвакуации сотрудников после взрывов. Ачинский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" работает в штатном режиме.
Сообщается, что к тушению привлекли пожарную бронетехнику из состава пожарной команды состава. На место ЧП направили два специализированных пожарных поезда. Минобороны перебросит на место ЧП специальные работы "Уран-14". Всего в ликвидации пожара привлечены 153 человека и 51 единица техники.
Отмечается, что угрозы для жизни и здоровья жителей Ачинска нет, сообщили в администрации города.
Кроме того, создан оперативный штаб по вопросам ликвидации последствий взрывов, в Ачинске прибыл губернатор Красноярского края Александр Усс, он проведет заседание штаба. Военные следователи начали проверку по факту взрывов.
Министр обороны Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова для организации оперативной ликвидации возгорания склада. В Ачинск также отправился первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
Состав Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил, сообщили в Минобороны. Его планировали расформировать до 2022 года.
Напомним, военнослужащий погиб в результате взрывов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края.