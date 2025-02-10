Вертолітний завод "ростеха", нафтопровід і нафтобаза: що було атаковано в рф за останні дві доби

Вертолітний завод "ростеха", нафтопровід "куйбишев-лисичанськ", нафтобазу, три НПЗ і станцію ЛВДС атакували безпілотники в росії за останні дві доби. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на джерела, передає УНН.

Так, вночі 8 лютого безпілотники масово атакували ростов-на-дону і ростовську область. Губернатор регіону заявив, що у 14 житлових будинках вибито вікна, а в Міноборони відзвітували про збиття 18 БПЛА. ASTRA з'ясувала, що під атаку потрапила нафтоперекачувальна станція АТ "транснефть-приволга" в чортківському районі - пошкоджено дах і вікна однієї з будівель станції.

Повідомляється, що в ростові внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено скління адміністративної будівлі вертолітного заводу АТ "роствертол". Це підприємство холдингу "вертольоти росії" держкорпорації "ростех", яке перебуває під санкціями країн ЄС і США через російське вторгнення в Україну.

Цієї ж ночі, 8 лютого, безпілотники атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "андріяновська" в кумилженському районі Волгоградської області, що входить до складу нафтопроводу "куйбишев-лисичанськ". На території станції, як повідомляють джерела ASTRA, виникла пожежа.

Генштаб підтвердив ураження по НПЗ у волгоградській області рф

Крім цього, в ніч на 8 лютого дрони атакували нафтопереробний завод ТОВ "слов'янськ-ЕКО" в слов'янську-на-кубані краснодарського краю, проте їх збила ППО, уламки впали у двори місцевих жителів, постраждалих немає.

Також у селищі ільський у краснодарському краї було атаковано однойменний КНГК-ІНПЗ (ільський нафтопереробний завод). Про пошкодження невідомо.

9 лютого безпілотник атакував нафтобазу на вулиці Радянська, 112 у кам'янську-шахтинському ростовської області. Пошкоджень і постраждалих немає.

ASTRA повідомляє, що в ніч на 10 лютого дрони атакували краснодарський край і краснодар. Уламки впали на житловий будинок в афіпському селищі і на багатоповерхівку в краснодарі. Українські ЗМІ повідомляють, що уражено афіпський НПЗ.

Метою атаки дійсно був НПЗ, але потрапляння в завод ASTRA на момент публікації підтвердити не змогла.