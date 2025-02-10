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Вертолетный завод "ростеха", нефтепровод и нефтебаза: что было атаковано в рф за последние двое суток

Вертолетный завод "ростеха", нефтепровод и нефтебаза: что было атаковано в рф за последние двое суток

Киев  •  УНН

 • 9196 просмотра

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За последние двое суток беспилотники атаковали вертолетный завод "ростеха", нефтепровод "куйбышев-лисичанск" и несколько НПЗ в россии. Среди целей оказались объекты в ростовской, волгоградской и краснодарской областях.

Вертолетный завод "Ростеха", нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск", нефтебаза, три НПЗ и станция ЛПДС атакованы беспилотниками в россии за последние двое суток. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на  источники, передает УНН.  

Так, ночью 8 февраля беспилотники массово атаковали ростов-на-дону и ростовскую область. Губернатор региона заявил, что в 14 жилых домах выбиты окна, а в Минобороны отчитались о сбитии 18 БПЛА. ASTRA выяснила, что под атаку попала нефтеперекачивающая станция АО "Транснефть-Приволга" в Чертковском районе — повреждены крыша и окна одного из зданий станции.

Сообщается, что в  ростове в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление административного здания вертолетного завода АО "Роствертол". Это предприятие холдинга "Вертолеты россии" госкорпорации "Ростех", которое находится под санкциями стран ЕС и США из-за российского вторжения в Украину.  

В эту же ночь, 8 февраля, беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Андрияновская" в Кумылженском районе волгоградской области, входящая в состав нефтепровода "Куйбышев-Лисичанск". На территории станции, как сообщают источники ASTRA, возник пожар.

Генштаб подтвердил поражение по НПЗ в волгоградской области рф31.01.2025, 11:57 • 34458 просмотров

Помимо этого, в ночь на 8 февраля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск-ЭКО" в Славянске-на-Кубани краснодарского края, однако они были сбиты ПВО, обломки упали во дворы местных жителей, пострадавших нет.

Также в поселке Ильский в Краснодарском крае был атакован одноименный КНГК-ИНПЗ (Ильский нефтеперерабатывающий завод). О повреждениях неизвестно.  

9 февраля беспилотник атаковал нефтебазу на улице Советская, 112 в Каменске-Шахтинском ростовской области. Повреждений и пострадавших нет.  

ASTRA сообщает, что в ночь на 10 февраля дроны атаковали краснодарский край и краснодар. Обломки упали на жилой дом в Афипском поселке и на многоэтажку в Краснодаре. Украинские СМИ сообщают, что поражен Афипский НПЗ.

Целью атаки действительно был НПЗ, но попадание в завод ASTRA на момент публикации подтвердить не смогла.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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