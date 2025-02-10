Вертолетный завод "ростеха", нефтепровод и нефтебаза: что было атаковано в рф за последние двое суток
Киев • УНН
За последние двое суток беспилотники атаковали вертолетный завод "ростеха", нефтепровод "куйбышев-лисичанск" и несколько НПЗ в россии. Среди целей оказались объекты в ростовской, волгоградской и краснодарской областях.
Вертолетный завод "Ростеха", нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск", нефтебаза, три НПЗ и станция ЛПДС атакованы беспилотниками в россии за последние двое суток. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на источники, передает УНН.
Так, ночью 8 февраля беспилотники массово атаковали ростов-на-дону и ростовскую область. Губернатор региона заявил, что в 14 жилых домах выбиты окна, а в Минобороны отчитались о сбитии 18 БПЛА. ASTRA выяснила, что под атаку попала нефтеперекачивающая станция АО "Транснефть-Приволга" в Чертковском районе — повреждены крыша и окна одного из зданий станции.
Сообщается, что в ростове в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление административного здания вертолетного завода АО "Роствертол". Это предприятие холдинга "Вертолеты россии" госкорпорации "Ростех", которое находится под санкциями стран ЕС и США из-за российского вторжения в Украину.
В эту же ночь, 8 февраля, беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Андрияновская" в Кумылженском районе волгоградской области, входящая в состав нефтепровода "Куйбышев-Лисичанск". На территории станции, как сообщают источники ASTRA, возник пожар.
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Помимо этого, в ночь на 8 февраля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск-ЭКО" в Славянске-на-Кубани краснодарского края, однако они были сбиты ПВО, обломки упали во дворы местных жителей, пострадавших нет.
Также в поселке Ильский в Краснодарском крае был атакован одноименный КНГК-ИНПЗ (Ильский нефтеперерабатывающий завод). О повреждениях неизвестно.
9 февраля беспилотник атаковал нефтебазу на улице Советская, 112 в Каменске-Шахтинском ростовской области. Повреждений и пострадавших нет.
ASTRA сообщает, что в ночь на 10 февраля дроны атаковали краснодарский край и краснодар. Обломки упали на жилой дом в Афипском поселке и на многоэтажку в Краснодаре. Украинские СМИ сообщают, что поражен Афипский НПЗ.
Целью атаки действительно был НПЗ, но попадание в завод ASTRA на момент публикации подтвердить не смогла.