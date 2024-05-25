Вертоліт прем'єра Вірменії здійснив аварійну посадку
Київ • УНН
Вертоліт прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна здійснив вимушену посадку на стадіоні Ванадзора через погані погодні умови, коли він прямував до Ташира.
Вертоліт прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна здійснив екстрену посадку, пише УНН із посиланням на News.am і повідомлення самого Пашиняна.
Деталі
За наявними даними, вертоліт прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна здійснив екстрену посадку на стадіоні Ванадзора, про що повідомив сайт "Айкакан жаманак", що належить родині прем'єр-міністра.
За попередньою інформацією, прем'єр-міністр прямував у Ташир.
"Дорогі мої, все добре. Через погані погодні умови наш вертоліт здійснив позапланову посадку у Ванадзорі. Тепер продовжуємо подорож на машині. Бажаю всім гарного дня", - написав Пашинян у Facebook.
"Слідів куль немає": генштаб Ірану оголосив попередній звіт щодо авіакатастрофи, у якій загинув президент Раїсі 24.05.2024, 14:19 • 17332 перегляди