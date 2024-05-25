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Вертоліт прем'єра Вірменії здійснив аварійну посадку

Вертоліт прем'єра Вірменії здійснив аварійну посадку

Київ • УНН

 • 33603 перегляди

Вертоліт прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна здійснив вимушену посадку на стадіоні Ванадзора через погані погодні умови, коли він прямував до Ташира.

Вертоліт прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна здійснив екстрену посадку, пише УНН із посиланням на News.am і повідомлення самого Пашиняна.

Деталі

За наявними даними, вертоліт прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна здійснив екстрену посадку на стадіоні Ванадзора, про що повідомив сайт "Айкакан жаманак", що належить родині прем'єр-міністра.

За попередньою інформацією, прем'єр-міністр прямував у Ташир.

"Дорогі мої, все добре. Через погані погодні умови наш вертоліт здійснив позапланову посадку у Ванадзорі. Тепер продовжуємо подорож на машині. Бажаю всім гарного дня", - написав Пашинян у Facebook.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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