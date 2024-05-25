Вертолет премьера Армении совершил аварийную посадку

Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку, пишет УНН со ссылкой на News.am и сообщение самого Пашиняна.

Детали

По имеющимся данным, вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе Ванадзора, о чем сообщил сайт "Айкакан жаманак", принадлежащий семье премьер-министра.

По предварительной информации, премьер-министр направлялся в Ташир.

"Дорогие мои, все хорошо. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил внеплановую посадку в Ванадзоре. Теперь продолжаем путешествие на машине. Желаю всем хорошего дня", - написал Пашинян в Facebook.

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