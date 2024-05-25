Вертолет премьера Армении совершил аварийную посадку

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

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Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
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Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  121834 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  114763 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  106990 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101242 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  96779 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  158771 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
24 мая 2024, 06:00  •  154086 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
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Вертолет премьера Армении совершил аварийную посадку

Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил вынужденную посадку на стадионе Ванадзора из-за плохих погодных условий, когда он направлялся в Ташир.

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Вертолет премьера Армении совершил аварийную посадку

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Несмотря на весну и окончание сезона гриппа, в Украине продолжают регистрироваться тяжелые случаи гриппа, требующие госпитализации у детей.

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Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Литва депортировала россиянина из-за угрозы государственной безопасности

Гражданин россии был депортирован из Литвы 24 мая за создание угрозы государственной безопасности.

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Литва депортировала россиянина из-за угрозы государственной безопасности

Удар по центру связи армии рф под Алуштой: появились спутниковые снимки последствий

Спутниковые снимки подтверждают удар по российскому военному объекту связи во временно оккупированном Крыму.

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Удар по центру связи армии рф под Алуштой: появились спутниковые снимки последствий

Взрыв ориентировочно на северных окраинах Чернигова - ГВА

На северных окраинах Чернигова, Украина, произошел взрыв, что заставило власти призвать жителей оставаться в укрытиях и избегать съемки и публикации фотографий инцидента.

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Взрыв ориентировочно на северных окраинах Чернигова - ГВА

Зеленский сказал, какими военными жертвами закончился для оккупантов "прорыв в направлении Харькова"

Продвижение российских оккупантов в Харьков две недели назад привело к тому, что соотношение военных потерь украинцев к россиянам составило 1:8, что свидетельствует о пренебрежении Путина к человеческой жизни, заявил президент Зеленский.

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Зеленский сказал, какими военными жертвами закончился для оккупантов "прорыв в направлении Харькова"

Всемирный банк готов управлять кредитным фондом G7 для Украины, используя российские активы

Президент Всемирного банка Аджай Банга выразил готовность управлять кредитным фондом G7 для Украины, обеспеченным замороженными российскими активами для невоенных целей, используя опыт Всемирного банка в управлении подобными донорскими фондами.

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Всемирный банк готов управлять кредитным фондом G7 для Украины, используя российские активы

Оперативная ситуация на Сумском и Черниговском направлениях остается напряженной, но вполне контролируемой - Мисник

Оперативная обстановка остается напряженной, но вполне контролируемой Силами обороны на Сумском и Черниговском направлениях, при этом противник активно применяет диверсионно-разведывательные группы.

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Оперативная ситуация на Сумском и Черниговском направлениях остается напряженной, но вполне контролируемой - Мисник

В центре Одессы женщина справила нужду и совершила надругательство над государственным флагом, ей грозит тюрьма - полиция

28-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения осквернила государственный флаг Украины, справила естественные надобности на газоне посреди площади и использовала государственные символы как гигиеническое средство в центре Одессы, ей грозит до 3 лет лишения свободы.

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В центре Одессы женщина справила нужду и совершила надругательство над государственным флагом, ей грозит тюрьма - полиция

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии и минометов: 38 взрывов

Российские войска атаковали приграничье Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировано 38 взрывов.

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Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии и минометов: 38 взрывов