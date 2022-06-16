Велика Британія передасть Україні понад 20 дальнобійних САУ

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"Велика Британія передасть Україні понад 20 САУ M109. Інформацію підтвердив міністр оборони Бен Воллес. Дякуємо союзникам і продовжуємо нарощувати потужність", - написав він.

Більш того, за словами міністра оборони Британії Бена Воллеса, у деяких регіонах України зс рф перевершують Збройні сили України з точки зору артилерійського вогню у співвідношенні 20 до 1.

"Проте завдяки підтримці союзників у вигляді поставок артилерійських та ракетних систем, українські війська здобудуть перевагу на полі бою", - додав міністр.

Довідка

M109 - американська самохідна гаубиця, що перебуває на озброєнні артилерії армії США та деяких інших країн світу. Розроблена на початку 1960-х років

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон найближчими тижнями може оголосити про постачання в Україну додаткового озброєння. Йдеться про самохідні гаубиці Caesar.

Україна надіслала запит до Міністерства закордонних справ Болгарії з проханням надати озброєння. Звернення було надіслано у п'ятницю, 3 червня, але відповіді ще немає.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель виступив на захист продовження постачання зброї Україні. В інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung Боррель сказав, що не розуміє тих, хто вважав поставки зброї насамперед продовженням війни.