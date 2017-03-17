Вчені склали список з 25 продуктів, що містять акриламід і викликають рак
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Вживання картоплі фрі і картопляних чіпсів, кави і продуктів, приготованих з зернових, таких як сухі сніданки, печиво і тости, викликають рак Такі дані британських вчених, оприлюднені агентством з харчових стандартів FSA, передає УНН.
Так, агентство з харчових стандартів (FSA) Великобританії виступило з попередженням про те, що ряд продуктів, які містять високий рівень акриламіду, можуть бути небезпечними.
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До переліку увійшли 25 продуктів, які експерти назвали канцерогенними через наявність в них акриламіду. Ця речовина утворюється, коли крохмалисті продукти обсмажуються, готуються на грилі, запікаються або смажаться протягом тривалого часу при високих температурах.
Список небезпечних продуктів включає, в тому числі, чіпси, деякі сорти печива, кави, сухі сніданки, а також ряд продуктів для немовлят. При цьому фахівці з безпеки харчових продуктів не закликають людей відмовитися від вживання цих продуктів, але заявляють, що виробникам рекомендується знизити рівень акриламіду.
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Досліди на тваринах показали, що акриламід може викликати мутації ДНК і рак.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами лікаря — променевого терапевта МЦ “Клініка Спіженко” Олега Ярмака, у питаннях онкологічних захворювань, найважливіше — це профілактика і раннє виявлення хвороби.