Ученые составили список из 25 продуктов, содержащих акриламид и вызывающих рак

Так, агентство по пищевым стандартам (FSA) Великобритании выступило с предупреждением о том, что ряд продуктов, которые содержат высокий уровень акриламида, могут быть опасными.

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В перечень вошли 25 продуктов, которые эксперты назвали канцерогенными из-за наличия в них акриламида. Это вещество образуется, когда крахмалистые продукты обжариваются, готовятся на гриле, запекаются или жарятся в течение длительного времени при высоких температурах.

Список опасных продуктов включает, в том числе, чипсы, некоторые сорта печенья, кофе, сухие завтраки, а также ряд продуктов для младенцев. При этом специалисты по безопасности пищевых продуктов не призывают людей отказаться от употребления этих продуктов, но заявляют, что производителям рекомендуется снизить уровень акриламида.

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Опыты на животных показали, что акриламид может вызвать мутации ДНК и рак.

Напомним, как сообщал УНН, по словам врача - лучевого терапевта МЦ "Клиника Спиженко" Олега Ярмака, в вопросах онкологических заболеваний, самое важное - это профилактика и раннее выявление болезни.