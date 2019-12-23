Вчені розповіли про користь коньяку: дози споживання для жінок і чоловіків відрізняються
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Американські вчені розповіли, яку користь для здоров'я може принести вживання коньяку в малих дозах, передає УНН з посиланням на галузеве видання "The liquor barn".
Так, американці називають коньяк "цілющим напоєм" і навіть "живою водою". Виноград, який є вихідною сировиною для виробництва коньяку, багатий на поліфеноли, які є потужними антиоксидантами. Вони допомагають боротися з ушкодженнями клітин, які їм завдають вільні радикали. Завдяки такій захисній функції клітини отримують захист від окислення і старіння.
Поліфеноли корисні також своїми профілактичними діями, які допомагають захистити організм від деяких форм раку, а також від запальних і нейродегенеративних захворювань.
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Також, американці впевнені, що вживання коньяку в малих дозах знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
"Найбільш корисним є коньяк маркування ХО (Extra Old - коньяк, виготовлений на основі 6-річних спиртів, витримка яких на практиці становить в межах 20-30 років - ред.). Такий коньяк витримується в дубових бочках, що робить його подвійно корисним для здоров'я, адже в корі дуба міститься безліч найпотужніших природних антиоксидантів", - кажуть американці.
Коньяк в помірних дозах може допомогти знизити ризик розвитку діабету ІІ типу.
"Для жінок це 10 грам напою на добу, для чоловіків - 20 грам", - йдеться в повідомленні.
Більш того, коньяк в малих дозах використовується для лікування застуди та грипу. Так, в далекому 1918 році німці боролися з грипом напоєм, до складу якого входив коньяк і часник. А сьогодні в США, Канаді, країнах Південної і Центральної Америки застуду і грип лікують, зокрема, напоєм на основі коньяку, молока, масла, яєчного жовтка і меду під назвою "гоголь-моголь".
Як повідомляв УНН, коньячний бренд KOKTEBEL представляв Україну в цьому році на найбільшій міжнародній виставці ProWein Dusseldorf 2019.