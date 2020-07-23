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Вболівальникам дозволять повернутись на трибуни: у МОЗ назвали умови

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Футбольні вболівальники зможуть повернутись на трибуни, але з певними умовами. Зокрема, наповненість стадіону не має перевищувати 25%. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Було відповідне звернення Української асоціації футболу, було відповідне звернення від наших вболівальників... ми з великою повагою відносимось до таких звернень. Ми відпрацювали відповідний протокол, відповідний регламент, у який спосіб це можливо, і вчора моїм заступником, головним санітарним лікарем було видано відповідно постанову щодо можливості і умов присутності вболівальників на стадіоні. По-перше, заповненість повинна бути не більше 25%, тобто кожен сектор не може заповнюватись більш ніж на 25%. Повинні дотримуватись відповідної дистанції при розсадці, щоб ні в якому разі не було порушення дистанції. Стадіони повинні бути забезпечені достатньою кількістю антисептиків, повинен відбуватись термоскринінг на вході", - сказав Степанов.

Він наголосив, що всі рішення приймаються, виходячи з епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, якою продовжив з 1 по 31 серпня 2020 року карантин по всій території України.

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