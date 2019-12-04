Вбивство 3-річного хлопчика у Києві: надійшло клопотання про проведення засідання в закритому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. До Шевченківського районного суду Києва надійшло клопотання про закрите судове засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві 3-річного хлопчика в центрі столиці. Про це перед початком судового засідання повідомила речниця суду Ольга Півень, передає УНН.
"Від органів досудового розслідування надійшло клопотання про закрите судове засідання", - сказала Півень.
Нагадаємо, 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля у центрі столиці загинув трирічний хлопчик.
Пізніше поліція затримала підозрюваних у вбивстві та знайшла зброю, з якої було скоєне вбивство. Двом затриманим було оголошено підозру.
У прокуратурі повідомили, що встановлено слідством. За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.
Вказано, що для виконання плану підозрювані орендували кімнату в хостелі неподалік від ресторану. Виконавець здійснив постріл з балкона кімнати, в той час як інший підозрюваний стежив за ситуацією з вулиці. Після здійснення пострілу, від якого загинув хлопчик, підозрювані втекли з місця злочину на авто.