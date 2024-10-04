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Важливий внесок у регіональну стабільність: Україна вітає передачу Британією архіпелагу Чагос Маврикію

Важливий внесок у регіональну стабільність: Україна вітає передачу Британією архіпелагу Чагос Маврикію

Київ • УНН

 • 17806 перегляди

МЗС України схвалило рішення Великої Британії передати суверенітет над архіпелагом Чагос Маврикію. Київ підкреслює важливість територіальної цілісності та вітає відновлення цілісності Маврикію, який підтримує Україну.

Україна вітає рішення про передачу Великою Британією архіпелагу Чагос під суверенітет Республіки Маврикій. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.

Деталі

Вирішення багаторічної територіальної суперечки шляхом переговорів є важливим внеском цих країн у забезпечення регіональної стабільності, що сприятиме зміцненню міжнародного права та розширенню співробітництва у сферах економіки й безпеки в регіоні Індійського океану

- наголосили в українському міністерстві закордонних справ. 

У відомстві додають, що для України територіальна цілісність - фундаментальний принцип зовнішньої політики.

Київ вітає відновлення територіальної цілісності Маврикію - країни, яка непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та приєдналася до підсумкового комюніке першого Саміту миру.

Нагадаємо

Британія погодилася передати суверенітет над архіпелагом Чагос Маврикію після десятиліть переговорів. Військова база США на острові Дієго-Гарсія залишиться, а Маврикій зможе розпочати програму переселення на інших островах.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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