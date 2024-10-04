Важный вклад в региональную стабильность: Украина приветствует передачу Британией архипелага Чагос Маврикию

ukenru
Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
  •  44840 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
  •  68674 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
  •  75141 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
  •  90805 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
  •  85937 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
  •  74622 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  116614 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123208 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123667 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124158 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Не заходят, но пытаются минировать территорию: Демченко рассказал об изменении стратегии российских ДРГ на границе

Не заходят, но пытаются минировать территорию: Демченко рассказал об изменении стратегии российских ДРГ на границе

  •  24663 просмотра
Луганская область: враг бьет НАРами, на оккупированных территориях сгорело еще одно село, в Луганске россияне открыли военный класс

Луганская область: враг бьет НАРами, на оккупированных территориях сгорело еще одно село, в Луганске россияне открыли военный класс

  •  18097 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

  •  45263 просмотра
Энергосистема Украины сбалансирована, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - Минэнерго

Энергосистема Украины сбалансирована, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - Минэнерго

  •  28629 просмотра
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  49512 просмотра
публикации
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  49512 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

3 октября 2024, 14:36  •  120914 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  134413 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  131243 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  140575 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

  •  10148 просмотра
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  105840 просмотра
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

  •  83633 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

3 октября 2024, 15:58  •  84510 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября 2024, 03:03  •  117613 просмотра
Актуальное
Важный вклад в региональную стабильность: Украина приветствует передачу Британией архипелага Чагос Маврикию

Важный вклад в региональную стабильность: Украина приветствует передачу Британией архипелага Чагос Маврикию

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 15:17  •  3632 просмотра

Read in English

МИД Украины одобрил решение Великобритании передать суверенитет над архипелагом Чагос Маврикию. Киев подчеркивает важность территориальной целостности и приветствует восстановление целостности Маврикия, который поддерживает Украину.

Украина приветствует решение о передаче Великобританией архипелага Чагос под суверенитет Республики Маврикий. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

Детали

Решение многолетнего территориального спора путем переговоров является важным вкладом этих стран в обеспечение региональной стабильности, что будет способствовать укреплению международного права и расширению сотрудничества в сферах экономики и безопасности в регионе Индийского океана

- отметили в украинском министерстве иностранных дел. 

В ведомстве добавляют, что для Украины территориальная целостность - фундаментальный принцип внешней политики.

Киев приветствует восстановление территориальной целостности Маврикия - страны, которая непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и присоединилась к итоговому коммюнике первого Саммита мира.

Напомним,

Британия согласилась передать суверенитет над архипелагом Чагос Маврикию после десятилетий переговоров. Военная база США на острове Диего-Гарсия останется, а Маврикий сможет начать программу переселения на других островах.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

политикаНовости Мира
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
indiiskyi-okeanИндийский океан
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
kievКиев