Важный вклад в региональную стабильность: Украина приветствует передачу Британией архипелага Чагос Маврикию
Киев • УНН
МИД Украины одобрил решение Великобритании передать суверенитет над архипелагом Чагос Маврикию. Киев подчеркивает важность территориальной целостности и приветствует восстановление целостности Маврикия, который поддерживает Украину.
Украина приветствует решение о передаче Великобританией архипелага Чагос под суверенитет Республики Маврикий. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.
Детали
Решение многолетнего территориального спора путем переговоров является важным вкладом этих стран в обеспечение региональной стабильности, что будет способствовать укреплению международного права и расширению сотрудничества в сферах экономики и безопасности в регионе Индийского океана
В ведомстве добавляют, что для Украины территориальная целостность - фундаментальный принцип внешней политики.
Киев приветствует восстановление территориальной целостности Маврикия - страны, которая непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и присоединилась к итоговому коммюнике первого Саммита мира.
Напомним,
Британия согласилась передать суверенитет над архипелагом Чагос Маврикию после десятилетий переговоров. Военная база США на острове Диего-Гарсия останется, а Маврикий сможет начать программу переселения на других островах.