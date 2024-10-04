Важный вклад в региональную стабильность: Украина приветствует передачу Британией архипелага Чагос Маврикию

Украина приветствует решение о передаче Великобританией архипелага Чагос под суверенитет Республики Маврикий. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

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Решение многолетнего территориального спора путем переговоров является важным вкладом этих стран в обеспечение региональной стабильности, что будет способствовать укреплению международного права и расширению сотрудничества в сферах экономики и безопасности в регионе Индийского океана - отметили в украинском министерстве иностранных дел.

В ведомстве добавляют, что для Украины территориальная целостность - фундаментальный принцип внешней политики.

Киев приветствует восстановление территориальной целостности Маврикия - страны, которая непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и присоединилась к итоговому коммюнике первого Саммита мира.

Напомним,

Британия согласилась передать суверенитет над архипелагом Чагос Маврикию после десятилетий переговоров. Военная база США на острове Диего-Гарсия останется, а Маврикий сможет начать программу переселения на других островах.