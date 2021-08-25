Вашингтон і Берлін обговорили евакуацію з Афганістану через бази у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен і голова МЗС Німеччини Гайко Маас обговорили ситуацію в Афганістані і транзит літаків з Кабула через бази на території Німеччини. Про це пише УНН з посиланням на заяву, опубліковану на сайті Держдепартаменту США.
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“Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Маас обмінялися думками щодо тісної координації дій в Афганістані, включаючи транзит тисяч людей з Афганістану через авіабазу Рамштайн і інші місця в Німеччині”, — йдеться у повідомленні.
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Також, Блінкен і Маас обговорили ситуацію в Афганістані і перспективи на майбутнє.
Доповнення
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.
Напередодні таліби заявили, що заборонять евакуацію з Кабула після 31 серпня.
G7 провела віртуальну зустріч щодо ситуації в Афганістані. Прем’єр-міністр Великої Британії, яка цього року головує у "Групі семи", Борис Джонсон зазначив, що G7 погодила план дій щодо “Талібану”, при цьому їх умовою номер один є те, що таліби повинні дозволити охочим безперешкодно виїхати з країни навіть після граничного терміну 31 серпня.
При цьому президент США Джо Байден заявив, що США намагатимуться завершити евакуацію всіх цивільних осіб - як американців, так і афганців - до спочатку наміченої дати, 31 серпня.