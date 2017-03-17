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Вартість квадратного метра на Київщині вдвічі менша, ніж у столиці

Вартість квадратного метра на Київщині вдвічі менша, ніж у столиці

Київ • УНН

 • 10924 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Житло у новобудовах Київської області майже вдвічі дешевше, ніж у столиці. Про це свідчить аналітика спеціалізованого ресурсу ЛУН.ua, повідомляє УНН.

Так, у лютому 2017 року середня вартість квадратного метра у столиці становила 22 тис. 500 грн, що на 10 тис. 600 грн більше, ніж середня вартість квадратного метра у новобудовах Київщини.

При цьому варто зауважити, що ціни на житлову нерухомість почали зростати. Так, ціна на квадратний метр у новобудовах столиці у лютому 2017 року становила 22 тис. 500 грн, що на 2,3% або на 500 грн більше, ніж у грудні 2016 року. Водночас, ціна на квадратний метр у новобудовах передмістя столиці у лютому 2017 року становила 11 тис. 900 грн, що на 3,4% або на 400 грн більше, ніж у грудні 2016 року.

Нагадаємо, раніше експерти попереджали, що житлова нерухомість вже не буде падати у ціні, а буде лише зростати. Особливо це стосується передмістя столиці, оскільки житло там користується підвищеним попитом.

Раніше УНН повідомляв, що за підсумком 2016 року Київщина стала лідером за обсягом введення в експлуатацію житла серед регіонів України.

Серед міст Київської області трійку лідерів за обсягами введеного у експлуатацію житла у 2016 році становлять м.Ірпінь (316 тис. кв.м), м.Бровари (136 тис. кв.м) та м.Бориспіль (67 тис. кв.м).

Цього року в експлуатацію вводять першу чергу одного з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia (Бровари).

Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис. доларів США

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