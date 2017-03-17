Стоимость квадратного метра в Киевской области вдвое дешевле, чем в столице

Так, в феврале 2017 года средняя стоимость квадратного метра в столице составила 22 тыс. 500 грн, что на 10 тыс. 600 грн больше, чем средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киевской области.

При этом стоит заметить, что цены на жилую недвижимость начали расти. Так, цена на квадратный метр в новостройках столицы в феврале 2017 года составляла 22 тыс. 500 грн, что на 2,3% или на 500 грн больше, чем в декабре 2016 года. В то же время, цена на квадратный метр в новостройках пригорода столицы в феврале 2017 года составляла 11 тыс. 900 грн, что на 3,4% или на 400 грн больше, чем в декабре 2016 года.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что жилая недвижимость не будет падать в цене, а будет только расти. Особенно это касается пригорода столицы, поскольку жилье там пользуется повышенным спросом.

Ранее УНН сообщал, что по итогам 2016 года Киевская область стала лидером по объему ввода в эксплуатацию жилья среди регионов Украины.

Среди городов Киевской области в тройку лидеров по объемам введенного в эксплуатацию жилья в 2016 году входят г. Ирпень (316 тыс. кв.м), г. Бровары (136 тыс. кв.м) и г. Борисполь (67 тыс. кв.м).

В этом году в эксплуатацию вводят первую очередь одного из крупнейших жилых комплексов Украины — ЖК Scandia (Бровары).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и много другого. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует с 15 тыс. долларов США.