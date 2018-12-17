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В зоні ООС у тренуваннях застосували ЗРК "Бук"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. На Донбасі пройшла перевірка боєготовності сил протиповітряної оборони із залученням розрахунків зенітно-ракетних комплексів Бук-М1. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на сторінці у Facebook, передає УНН.

В зоні ООС у тренуваннях застосували ЗРК "Бук"

“Зайнявши стартові позиції, зенітно-ракетні батареї виконали завдання щодо пошуку повітряної цілі, взяття її на автоматичне супроводження та умовне знищення”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Турчинов оцінив боєздатність крилатих ракет у Азово-Чорноморському регіоні

На виконання наказу Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва здійснено перевірку готовності чергових сил протиповітряної оборони до виконання завдань за призначенням.

Так, бойові обслуги ЗРК “БУК-М1” зі складу підрозділів ППО Об’єднаних сил за сигналом вибули на бойові позиції для відпрацювання умовно-бойової задачі.

"Перевірка показала, що підрозділи ППО Об'єднаних сил готові швидко та вчасно реагувати на будь-яку агресію з повітря", - підсумували у прес-центрі штабу ООС.

Нагадаємо, 13 грудня у зоні ООС пройшли випробування ЗРК С-300.

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