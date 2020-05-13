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В ЄС заявили, що санкції щодо РФ потенційно не заважають надавати їй гумдопомогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У зовнішньополітичній службі ЄС не бачать жодних перешкод для потенційного надання Росії гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом. І нинішній режим санкцій Євросоюзу проти РФ не завадить. Про це у вівторок, 12 травня, виданню DW повідомив речник зовнішньополітичної служби ЄС, передає УНН.

В ЄС заявили, що санкції щодо РФ потенційно не заважають надавати їй гумдопомогу

“Запроваджені щодо Росії (влітку 2014 року. — Ред.) санкції стосуються дій, які підривають територіальну цілісність України, а також порушень міжнародного права у зв’язку з анексією Криму та подіями на сході України. Ці санкції не перешкоджають потенційній гуманітарній допомозі — яку Росія на даному етапі не потребує та про яку вона не просила”, — заявив речник служби.

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 12 травня в РФ зафіксовано понад 232 тисячі випадків зараження коронавірусом, що є другим показником у світі після США, де підтверджено понад 1,35 мільйона випадків зараження коронавірусом.

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Того ж дня заступник голови Європейської Комісії (ЄК) Валдіс Домбровскіс запевнив журналістів, що Євросоюз надаватиме гумдопомогу для боротьби з коронавірусом навіть підсанкційним країнам і регіонам. “Гуманітарна допомога може підтримати нужденних навіть за наявності санкцій — ці дві речі не є несумісними”, — пояснив Домбровскіс.

Єврокомісія уже опублікувала інструкцію про порядок надання гуманітарної допомоги Сирії, котра також перебуває під санкціями ЄС, додає видання.

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Керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель переконаний, що “санкції не мусять перешкоджати постачанню обладнання та матеріалів, необхідних у глобальній боротьбі проти пандемії коронавірусу”. Він додав: “Санкції ЄС передбачають гуманітарні винятки і повністю відповідають всім зобов’язанням за міжнародним правом”.

Так само комісар ЄС з антикризового управління Янез Ленарчич наголосив на важливості цієї інструкції. “Забезпечення ясності — це крок вперед до вирішення багатьох проблем, з якими стикаються гуманітарні організації при наданні допомоги на місцях в таких ситуаціях, як в Сирії”, — визнав Ленарчич.

Як зазначає видання, оприлюднена інструкція — перший з подібних документів, мета яких — “дати практичні вказівки щодо того, як дотримуватися санкції ЄС при наданні гуманітарної, особливо медичної допомоги, для боротьби з пандемією коронавірусу”, — зазначається в комюніке Єврокомісії.

“Санкції ЄС є інструментом зовнішньої політики і спрямовані на підтримку універсальних цінностей, як-от збереження миру, зміцнення міжнародної безпеки, зміцнення та підтримка демократії, міжнародного права та прав людини, — наголошується в комюніке Єврокомісії. — Вони націлені проти тих, чиї дії ставлять під загрозу ці цінності. При цьому санкції уникають негативних наслідків для цивільного населення”.

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Ця записка, на думку ЄК, повинна полегшити задачу гуманітарних операторів в Сирії, прискорити поставки обладнання та іншої допомоги для боротьби з пандемією коронавірусу в цій країні.

Документ адресований усім суб’єктам, що беруть участь в поставках гуманітарної допомоги. Це державні органи членів ЄС, що наглядають за режимом санкцій, а також державні і приватні оператори (донори, неурядові організації, банки тощо). Їхні дії мають відповідати санкціям ЄС.

Комюніке нагадує, що в даний час в ЄС діє близько 40 різних режимів санкцій.

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