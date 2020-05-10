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Німеччина оголосить рішення щодо майбутнього "Північного потоку-2" до кінця травня – Мельник

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Рішення щодо майбутнього російського газопроводу "Північний потік-2" очікується до кінця цього місяця. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів посол України у Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.

Німеччина оголосить рішення щодо майбутнього "Північного потоку-2" до кінця травня – Мельник

"Сьогодні ситуація така, що, завдяки в першу чергу американським санкціям будівництво цього газогону призупинено, можливо, і припинено назавжди. Але боротьба продовжується. Оскільки компанія "Північний потік-2" подала клопотання до незалежного німецького регулятора, який може надати цьому проєкту виключення з-під законодавства ЄС", – зазначив дипломат.

Мельник наголосив, що таке рішення буде невигідним для України.

"Станом на сьогодні зарано говорити, яким буде рішення німецького агентства, оскільки це не уряд, а незалежний орган, але завдяки крокам, які здійснює і українська дипломатія спільно з "Нафтогазом", з нашими партнерами, ми можемо з певним оптимізмом говорити про те, що цей дозвіл, виняток для "Північного потоку" все-таки не буде наданий. Рішення очікується до кінця травня цього року. Тобто нам залишилося чекати не так довго", – сказав посол.

На його думку, залежно від того, яким буде рішення регулятора, можна буде говорити і про те, наскільки щирою чи не щирою була позиція офіційного уряду.

Посол нагадав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель два роки тому обіцяла, що незалежно від долі "Північного потоку-2", транзитна роль України буде забезпечена.

"І, як ви знаєте, Німеччина дотрималась свого слова – федеральний канцлер Меркель особисто вела переговори з Путіним у грудні минулого року не лише щодо обсягів цих постачань, але так само і щодо цінових параметрів", – зазначив Мельник.

Нагадаємо, "Північний потік-2" прокладається для поставок природного газу з Росії до Німеччини. У проєкті, окрім російського "Газпрому", бере участь низка європейських компаній.

Газопровід мав бути добудований до кінця 2019 року. Однак у грудні минулого року в США ухвалили оборонний бюджет, один з розділів якого передбачає санкції проти компаній, які укладають труби для "Північного потоку-2" дном Балтійського моря. Після цього компанія Allseas, яка займалася спорудженням газопроводу, відмовилася продовжувати роботи. Росія планує добудувати газопровід самотужки.

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