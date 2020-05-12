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У Конгресі США закликали ввести нові санкції проти Росії через порушення прав людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. У Конгресі США в понеділок представили проект резолюції, який закликає Росію звільнити всіх політичних в'язнів, в тому числі, українців, і пропонує уряду Сполучених Штатів ввести нові санкції проти Москви за порушення прав людини. Про це йдеться в повідомленні Комітету з міжнародних справ Палати представників США, передає УНН.

У Конгресі США закликали ввести нові санкції проти Росії через порушення прав людини

"Володимир Путін - жорстокий авторитарний лідер з тривалою історією придушення громадянських свобод, в томі числі свободи преси, свободи слова, політичної опозиції і демократії. Варто тільки згадати жорстоке вбивство критика путінського режиму Бориса Нємцова, щоб побачити, як Путін грубо пригнічує тих, хто виступає проти нього", - заявив автор резолюції конгресмен-демократ Еліот Енгель.

У резолюції наголошується на необхідності звільнення журналістів, активістів, правозахисників, учасників мирних організацій і громадян України, засуджених у Росії і анексованому Криму.

Співавтором резолюції виступив старший член комітету з міжнародних справ Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

Нагадаємо, США пообіцяли Україні, що Росія нестиме витрати через агресію.

Трамп у лютому продовжив санкції щодо РФ через агресію проти України.

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