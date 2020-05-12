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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Конгрессе США призвали ввести новые санкции против России из-за нарушения прав человека

Киев • УНН

 • 62381 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В Конгрессе США в понедельник представили проект резолюции, который призывает Россию освободить всех политических заключенных, в том числе, украинцев, и предлагает правительству Соединенных Штатов ввести новые санкции против Москвы за нарушения прав человека. Об этом говорится в сообщении Комитета по международным делам Палаты представителей США, передает УНН.

В Конгрессе США призвали ввести новые санкции против России из-за нарушения прав человека

"Владимир Путин – жестокий авторитарный лидер с длительной историей подавления гражданских свобод, в томе числе свободы прессы, свободы слова, политической оппозиции и демократии. Стоит только вспомнить жестокое убийство критика путинского режима Бориса Немцова, чтобы увидеть, как Путин грубо подавляет тех, кто выступает против него", – заявил автор резолюции конгрессмен-демократо Элиот Энгель.

В резолюции подчеркивается необходимость освобождения журналистов, активистов, правозащитников, участников мирных организаций и граждан Украины, осужденных в России и аннексированном Крыму.

Соавтором резолюции выступил старший член комитета по международным делам Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

Напомним, США пообещали Украине, что Россия будет нести издержки из-за агрессии.

Трамп в феврале продлил санкции в отношении РФ из-за агрессии против Украины.

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