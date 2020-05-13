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В ЕС заявили, что санкции в отношении РФ потенциально не мешают оказывать ей гумпомощь

Киев • УНН

 • 11720 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Во внешнеполитической службе ЕС не видят никаких препятствий для потенциального предоставления России гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. И нынешний режим санкций Евросоюза против РФ не помешает. Об этом во вторник, 12 мая, изданию DW сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС, передает УНН.

В ЕС заявили, что санкции в отношении РФ потенциально не мешают оказывать ей гумпомощь

“Установленные по России (летом 2014 года. — ред.) санкции касаются действий, которые подрывают территориальную целостность Украины, а также нарушений международного права в связи с аннексией Крыма и событиями на востоке Украины. Эти санкции не препятствуют потенциальной гуманитарной помощи — в которой Россия на данном этапе не нуждается и о которой она не просила”, — заявил представитель службы.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 12 мая в РФ зафиксировано более 232 тысяч случаев заражения коронавирусом, что является вторым показателем в мире после США, где подтверждено более 1,35 миллиона случаев заражения коронавирусом.

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В тот же день заместитель председателя Европейской Комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заверил журналистов, что Евросоюз будет предоставлять гумпомощь для борьбы с коронавирусом даже подсанкционным странам и регионам. “Гуманитарная помощь может поддержать нуждающихся даже при наличии санкций — эти две вещи не совместимы”, — пояснил Домбровскис.

Еврокомиссия уже опубликовала инструкцию о порядке предоставления гуманитарной помощи Сирии, которая также находится под санкциями ЕС, отмечает издание.

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Руководитель европейской дипломатии Хосеп Боррель убежден, что “санкции не должны препятствовать поставке оборудования и материалов, необходимых в глобальной борьбе против пандемии коронавируса”. Он добавил: “Санкции ЕС предусматривают гуманитарные исключения и полностью соответствуют всем обязательствам по международному праву”.

Так же комиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич подчеркнул важность этой инструкции. “Обеспечение ясности — это шаг вперед к решению многих проблем, с которыми сталкиваются гуманитарные организации при оказании помощи на местах в таких ситуациях, как в Сирии”, — признал Ленарчич.

Как отмечает издание, обнародованная инструкция — первый из подобных документов, цель которых — “дать практические указания о том, как соблюдать санкции ЕС при оказании гуманитарной, особенно медицинской помощи, для борьбы с пандемией коронавируса”, — отмечается в коммюнике Еврокомиссии.

“Санкции ЕС является инструментом внешней политики и направлены на поддержку универсальных ценностей, таких как сохранение мира, укрепление международной безопасности, укрепление и поддержание демократии, международного права и прав человека, — отмечается в коммюнике Еврокомиссии. — Они нацелены против тех, чьи действия ставят под угрозу эти ценности. При этом санкции избегают негативных последствий для гражданского населения”.

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Эта записка, по мнению ЕК, должна облегчить задачу гуманитарных операторов в Сирии, ускорить поставки оборудования и другой помощи для борьбы с пандемией коронавируса в этой стране.

Документ адресован всем субъектам, участвующих в поставках гуманитарной помощи. Это государственные органы членов ЕС, надзор за режимом санкций, а также государственные и частные операторы (доноры, неправительственные организации, банки и т.д.). Их действия должны соответствовать санкциям ЕС.

Коммюнике напоминает, что в настоящее время в ЕС действует около 40 различных режимов санкций.

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