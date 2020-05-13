Генсек НАТО: Альянс готується до довгострокових наслідків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Північноатлантичний альянс (НАТО) готується до довгострокових наслідків, що були викликані пандемією COVID-19. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час відеоконференції міністрів оборони ЄС за участі генерального заступника ООН з миротворчих операцій Жана-П’єра Лакруа, передає УНН.
Генеральний секретар привітав тісну співпрацю між НАТО і Європейським Союзом, заявивши, що це “як ніколи важливо для того, щоб допомогти нашим партнерам і членам, зміцнити стійкість нашого населення і боротися з дезінформацією”.
За його словами, НАТО робить свій внесок в підтримку країн, зокрема за допомогою повітряних перевезень вантажів, обміну медичним досвідом, розробками новаторських заходів у відповідь COVID-19 і розгортання союзних військових сил для підтримки цивільної влади.
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Крім того, Столтенберґ підкреслив, що Альянс зберігає повну відданість своїй місії із забезпечення миру і безпеки для громадян країн-членів НАТО.
Раніше Генсек НАТО застеріг щодо негативних наслідків коронавірусної кризи на безпеку.