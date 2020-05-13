Генсек НАТО: Альянс готовится к долгосрочным последствиям COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Североатлантический альянс (НАТО) готовится к долгосрочным последствиям, что были вызваны пандемией COVID-19. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время видеоконференции министров обороны ЕС с участием генерального заместителя ООН по миротворческим операциям Жан-Пьера Лакруа, передает УНН.
Генеральный секретарь приветствовал тесное сотрудничество между НАТО и Европейским Союзом, заявив, что это “как никогда важно для того, чтобы помочь нашим партнерам и членам, укрепить устойчивость нашего населения и бороться с дезинформацией”.
По его словам, НАТО вносит свой вклад в поддержку стран, в частности с помощью воздушных перевозок грузов, обмена медицинским опытом, разработками новаторских мер COVID-19 и развертывания союзных военных сил для поддержки гражданских властей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО ведет подготовку ко второй волне распространения коронавируса осенью
Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что Альянс сохраняет полную преданность своей миссии по обеспечению мира и безопасности для граждан стран членов НАТО.
Ранее Генсек НАТО предостерег касательно негативных последствий от коронавирусного кризиса на безопасности.