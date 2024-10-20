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В уряді зацікавлені у досвіді Гельсінкі щодо екологічних систем опалення: Шмигаль - про посилення співпраці з Фінляндією

Київ • УНН

 • 37258 перегляди

Уряд України зацікавлений у досвіді Гельсінкі щодо екологічних систем опалення. Фінляндія є одним з найбільших донорів енергетичного обладнання для України в Європі та надала військову допомогу на 2,3 млрд євро.

В уряді зацікавлені у досвіді Гельсінкі щодо екологічних систем опалення: Шмигаль - про посилення співпраці з Фінляндією

Україна посилює міжрегіональну співпрацю з Фінляндією, яка серед перших за кількістю наданого обладнання для України у Європі.

Пресслужба-прем’єр міністра повідомила ключові аспекти, на які було зврнуто увагу під час зустрічі Дениса Шмигаля та мера Гельсінкі Югани Вартіайнена.

Зацікавлені у досвіді міста Гельсінкі з розвитку зелених технологій, зокрема щодо системи опалення, встановлення сонячних панелей. Цінними будуть допомога та долучення м. Гельсінкі до коаліції цивільного захисту для побудови сучасних технологічних укриттів, яку започаткували разом з Прем'єр-міністром Фінляндії

– ідеться у повідомленні Дениса Шмигаля.

Глава уряду України нагадав, що під час російських обстрілів енергосистеми Гельсінкі одними з перших долучились до збору енергетичного обладнання для України.

Фінляндія, загалом, посідає одне з перших місць за кількістю наданого обладнання серед донорів в Європі. 

– ідеться у дописі.

В уряді споддіваються на долучення Гельсінкі до коаліції цивільного захисту для побудови сучасних технологічних укриттів в Україні. Ця коаліція започаткована разом з прем'єр-міністром Фінляндії.

Також українська сторона, під зустрічі посадовців, висловила подяку  за лікування українських військових. Глава уряду України заначив, що розраховує на розширення співпраці щодо лікування дітей.

Фінляндія вже передала військової допомоги на 2,3 млрд євро - Шмигаль18.10.24, 22:18 • 34245 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
Гельсінкі
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