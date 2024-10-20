В правительстве заинтересованы в опыте Хельсинки по экологическим системам отопления: Шмыгаль - об усилении сотрудничества с Финляндией
Киев • УНН
Правительство Украины заинтересовано в опыте Хельсинки по экологическим системам отопления. Финляндия является одним из крупнейших доноров энергетического оборудования для Украины в Европе и предоставила военную помощь на 2,3 млрд евро.
Украина усиливает межрегиональное сотрудничество с Финляндией, которая среди первых по количеству предоставленного оборудования для Украины в Европе.
Пресс-служба-премьер-министра сообщила ключевые аспекты, на которые было обращено внимание во время встречи Дениса Шмыгаля и мэра Хельсинки Юганы Вартиайнена.
Заинтересованы в опыте города Хельсинки по развитию зеленых технологий, в частности по системе отопления, установке солнечных панелей. Ценными будут помощь и приобщение г. Хельсинки к коалиции гражданской защиты для построения современных технологических укрытий, которую начали вместе с Премьер-министром Финляндии
Глава правительства Украины напомнил, что во время российских обстрелов энергосистемы Хельсинки одними из первых присоединились к сбору энергетического оборудования для Украины.
Финляндия, в общем, занимает одно из первых мест по количеству предоставленного оборудования среди доноров в Европе.
В правительстве надеются на приобщение Хельсинки к коалиции гражданской защиты для построения современных технологических укрытий в Украине. Эта коалиция основана вместе с премьер-министром Финляндии.
Также украинская сторона, во время встречи чиновников, выразила благодарность за лечение украинских военных. Глава правительства Украины отметил, что рассчитывает на расширение сотрудничества по лечению детей.
Финляндия уже передала военной помощи на 2,3 млрд евро - Шмыгаль18 октября 2024, 19:18 • 32660 просмотров