В УПЦ КП Філарета заперечують ліквідацію Київського патріархату

“Заявляємо, що будь-якого відношення до внесення зазначеної інформації у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань релігійна організація „Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату“ не має. Ні нею, ні її засновником-Помісним Собором, рішення про припинення не приймалися. Для вчинення реєстраційних дій до Міністерства культури, молоді та спорту України рішення про припинення не направлялися”, — йдеться в заяві.

“Жодні рішення, направлені на позбавлення прав на свободу совісті громадян України, які асоціюють себе із Київським патріархатом, способом позбавлення церкви її релігійного центру, — виконуватися не будуть”, — заявили в юридичному відділі Київської патріархії.

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14 грудня на засіданні архієрейського собору Православної церкви України, що проводився з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви, митрополит Епіфаній заявив про юридичне припинення релігійних організацій “Київська патріархія УПЦ КП” та “Патріархія УАПЦ”. Про це повідомив речник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря і оприлюднив відповідні витяги з Єдиного державного реєстру.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія із на той час УПЦ Київського патріархату. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

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9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

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24 червня Православна церква України на Синоді позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ КП.