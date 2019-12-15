В УПЦ КП Філарета заперечують ліквідацію Київського патріархату
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. “Українська православна церква Київського патріархату”, про юридичне припинення якої 14 грудня оголосив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, заявляє про недостовірність цих даних. Про це йдеться в заяві юридичного відділу Київської патріархії, оприлюдненій 14 грудня, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“Заявляємо, що будь-якого відношення до внесення зазначеної інформації у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань релігійна організація „Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату“ не має. Ні нею, ні її засновником-Помісним Собором, рішення про припинення не приймалися. Для вчинення реєстраційних дій до Міністерства культури, молоді та спорту України рішення про припинення не направлялися”, — йдеться в заяві.
“Жодні рішення, направлені на позбавлення прав на свободу совісті громадян України, які асоціюють себе із Київським патріархатом, способом позбавлення церкви її релігійного центру, — виконуватися не будуть”, — заявили в юридичному відділі Київської патріархії.
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14 грудня на засіданні архієрейського собору Православної церкви України, що проводився з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви, митрополит Епіфаній заявив про юридичне припинення релігійних організацій “Київська патріархія УПЦ КП” та “Патріархія УАПЦ”. Про це повідомив речник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря і оприлюднив відповідні витяги з Єдиного державного реєстру.
15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія із на той час УПЦ Київського патріархату. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.
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9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.
20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.
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24 червня Православна церква України на Синоді позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ КП.