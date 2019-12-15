В УПЦ КП Филарета отрицают ликвидацию Киевского патриархата

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. “Украинская православная церковь Киевского патриархата”, о юридическом прекращении которой 14 декабря объявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, заявляет о недостоверности этих данных. Об этом говорится в заявлении юридического отдела Киевской патриархии, обнародованном 14 декабря, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Заявляем, что никакого отношения к внесению указанной информации в Единый государственный реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований религиозная организация „Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата“ не имеет. Ни ей, ни ее учредителем-Поместным Собором, решение о прекращении не принимались. Для совершения регистрационных действий в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины решения о прекращении не направлялись”, — говорится в заявлении.

“Никакие решения, направленные на лишение прав на свободу совести граждан Украины, которые ассоциируют себя с Киевским патриархатом, способом избавления церкви ее религиозного центра — выполняться не будут”, — заявили в юридическом отделе Киевской патриархии.

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14 декабря на заседании архиерейского собора Православной церкви Украины, который проводился по случаю годовщины создания единой поместной церкви, митрополит Епифаний заявил про юридическое прекращение религиозных организаций “Киевская патриархия УПЦ КП” и “УАПЦ”. Об этом сообщил пресс-секретарь ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря и обнародовал соответствующие выдержки из Единого государственного реестра.

15 декабря 2018 года в соборе Святой Софии в Киеве состоялся объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее предстоятелем избрали митрополита Епифания с в то время УПЦ Киевского патриархата. 6 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил Епифанию томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. 3 февраля состоялась интронизация Епифания.

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9 мая почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует. Он также допустил отделения от ПЦУ Киевского патриархата и заявил, что уполномочен созвать для этого церковный собор. В то же время Министерство культуры заявило, что УПЦ КП прекратило существование.

20 июня во Владимирском соборе Киева сборы под председательством почетного патриарха ПЦУ Филарета решили восстановить существование ликвидированной церкви УПЦ КП и отменить признание Православной церкви Украины. В ПЦУ решения этого собрания сразу же назвали юридически ничтожным.

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24 июня Православная церковь Украины на Синоде лишила почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея. Также Синод подчинил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию непосредственно все приходы и монастыри Киева, которые до 15 декабря 2018 были подчинены УПЦ КП.

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