В Укрзалізниці підтвердили візит Шольца, Макрона і Драгі

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"Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зичать вдалого ранку з нашого дипломатичного поїзда. А для нас він буде добрим, якщо трійка європейських лідерів так само злагоджено підтримає правильний висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС", - зазначається у повідомленні Укрзалізниці у Telegram.

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Італійське інформагенство Rai News опублікувало фото президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца й прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі у потягу. Світлину також поширив голова Укрзалізниці Олександр Камишін, вказавши, що не тільки він "провів сьогоднішню ніч в поїзді".