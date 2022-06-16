В Укрзалізниці підтвердили візит Шольца, Макрона і Драгі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В Укрзалізниці підтвердили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі скористалися українським "дипломатичним поїздом", після повідомлень про їхній запланований візит до Києва, пише УНН.
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"Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зичать вдалого ранку з нашого дипломатичного поїзда. А для нас він буде добрим, якщо трійка європейських лідерів так само злагоджено підтримає правильний висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС", - зазначається у повідомленні Укрзалізниці у Telegram.
Раніше
Італійське інформагенство Rai News опублікувало фото президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца й прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі у потягу. Світлину також поширив голова Укрзалізниці Олександр Камишін, вказавши, що не тільки він "провів сьогоднішню ніч в поїзді".