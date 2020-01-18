В Україні за добу "прикрили" вісім підпільних інтерактивних клубів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В Україні за добу поліцейські зачинили вісім підпільних інтерактивних клубів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України.
"За минулу добу поліцейські зачинили вісім підпільних інтерактивних клубів: по одному у Полтавській, Запорізькій, Закарпатській та Харківській областях, а також по два у місті Дніпро та на Київщині", - вказали у МВС.
Як зазначається, за результатами проведених заходів вилучено 127 одиниць грального обладнання, зокрема 105 одиниць комп’ютерного обладнання, 8 гральних автоматів та 14 одиниць іншого обладнання, вартість якого, за попередніми даними, сягає 400 тисяч гривень.
Нагадаємо, 16 січня ВР підтримала легалізацію грального бізнесу.
Раніше, 19 грудня 2019 року, парламентарі провалили голосування за законопроект щодо легалізації грального бізнесу.
Після чого Президент України Володимир Зеленський заявив про закриття всіх гральних залів на території України.
За один день в Україні закрили понад 5,3 тисячі нелегальних гральних залів.