В Украине за сутки "прикрыли" восемь подпольных интерактивных клубов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Украине за сутки полицейские закрыли восемь подпольных интерактивных клубов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"За прошедшие сутки полицейские закрыли восемь подпольных интерактивных клубов: по одному в Полтавской, Запорожской, Закарпатской и Харьковской областях, а также по два в городе Днепр и в Киевской области", - указали в МВД.
Как отмечается, по результатам проведенных мероприятий изъято 127 единиц игрового оборудования, в том числе 105 единиц компьютерного оборудования, 8 игровых автоматов и 14 единиц другого оборудования, стоимость которого, по предварительным данным, достигает 400 тысяч гривен.
Напомним, 16 января ВР поддержала легализацию игорного бизнеса.
Ранее, 19 декабря 2019 года, парламентарии провалили голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса.
После чего Президент Украины Владимир Зеленский заявил о закрытии всех игорных залов на территории Украины.
За один день в Украине закрыли более 5,3 тысячи нелегальных игровых залов.