В Україні вже 4,73 млн випадків COVID-19, за добу - 13 562

КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,73 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 лютого, - 13,5 тисячі, зниження показника у порівнянні з днем раніше, однак, традиційне для вихідних. При цьому одужалих за добу більше, ніж захворілих - близько 14 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.