В Украине уже 4,73 млн случаев COVID-19, за сутки - 13 562

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,73 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 февраля, - 13,5 тысячи, снижение показателя по сравнению с днем ранее, однако, традиционное для выходных. При этом выздоровевших за сутки больше, чем заболевших - около 14 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.