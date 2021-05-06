В Україні вже 2,097 млн випадків COVID-19, за добу - 6 038

"6 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 травня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 1 849 осіб;



летальних випадків – 374;



одужало – 14 351 особа;



здійснено тестувань за добу – 72 373 (зокрема методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 097 024 особи;



одужало – 1 711 709 осіб;



летальних випадків – 45 451;



проведено ПЛР-тестувань – 9 555 109.



Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

При цьому за минулу добу 24 494 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами щеплення.

Загалом 783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 5 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 519 165 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 622 випадки/ 5 608 щеплень;



Вінницька область – 147 випадків/ 1 096 щеплень;



Волинська область – 161 випадок/ 196 щеплень;



Дніпропетровська область – 543 випадки/ 2 604 щеплення;



Донецька область – 599 випадків/ 1 389 щеплень;



Житомирська область – 107 випадків/ 442 щеплення;



Закарпатська – 72 випадки/ 408 щеплень;



Запорізька область – 357 випадків/ 1 080 щеплень;



Івано-Франківська область – 51 випадок/ 401 щеплення;



Київська область – 126 випадків/ 1 886 щеплень;



Кіровоградська область – 42 випадки/ 442 щеплення;



Луганська область – 237 випадків/ 493 щеплення;



Львівська область – 166 випадків/ 1 610 щеплень;



Миколаївська область – 210 випадків/ 869 щеплень;



Одеська область – 329 випадків/ 1 038 щеплень;



Полтавська область – 395 випадків/ 76 щеплень;



Рівненська область – 403 випадки/ 551 щеплення;



Сумська область – 139 випадків/ 562 щеплення;



Тернопільська область – 101 випадок/ 419 щеплень;



Харківська область – 544 випадки/ 431 щеплення;



Херсонська область – 125 випадків/ 460 щеплень;



Хмельницька область – 166 випадків/ 978 щеплень;



Черкаська область – 297 випадків/ 597 щеплень;



Чернівецька область – 74 випадки/ 313 щеплень;



Чернігівська область – 25 випадків/ 545 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.