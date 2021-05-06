В Украине уже 2,097 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 038

"6 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 6 мая 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 1849 человек;



летальных случаев - 374;



выздоровели - 14 351 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 72 373 (в том числе методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2 097 024 лица;



выздоровели - 1 711 709 человек;



летальных исходов - 45 451;



проведено ПЦР-тестов - 9 555 109.



Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 271 ребенок и 113 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

При этом за прошедшие сутки 24 494 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 169 мобильными бригадами по иммунизации и 1147 пунктами прививки.

В общем 783 812 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 5 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 519 165 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:



Киев - 622 случая / 5608 прививок;



Винницкая область - 147 случаев / 1096 прививок;



Волынская область - 161 случай / 196 прививок;



Днепропетровская область - 543 случая / 2604 прививки;



Донецкая область - 599 случаев / 1389 прививок;



Житомирская область - 107 случаев / 442 прививки;



Закарпатская - 72 случая / 408 прививок;



Запорожская область - 357 случаев / 1080 прививок;



Ивано-Франковская область - 51 случай / 401 прививки;



Киевская область - 126 случаев / 1886 прививок;



Кировоградская область - 42 случая / 442 прививки;



Луганская область - 237 случаев / 493 прививки;



Львовская область - 166 случаев / 1610 прививок;



Николаевская область - 210 случаев / 869 прививок;



Одесская область - 329 случаев / 1038 прививок;



Полтавская область - 395 случаев / 76 прививок;



Ровенская область - 403 случая / 551 прививки;



Сумская область - 139 случаев / 562 прививки;



Тернопольская область - 101 случай / 419 прививок;



Харьковская область - 544 случая / 431 прививки;



Херсонская область - 125 случаев / 460 прививок;



Хмельницкая область - 166 случаев / 978 прививок;



Черкасская область - 297 случаев / 597 прививок;



Черновицкая область - 74 случая / 313 прививок;



Черниговская область - 25 случаев / 545 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.