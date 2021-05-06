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В Украине уже 2,097 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 038

В Украине уже 2,097 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 038

Киев  •  УНН

 • 27451 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,097 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 5 мая, - 6 тысяч, более чем удвоенное число случаев по сравнению с днем ранее. Летальных случаев за сутки - 374. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"6 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 6 мая 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1849 человек;
  • летальных случаев - 374;
  • выздоровели - 14 351 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 72 373 (в том числе методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 097 024 лица;
  • выздоровели - 1 711 709 человек;
  • летальных исходов - 45 451;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 555 109.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 271 ребенок и 113 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

При этом за прошедшие сутки 24 494 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 169 мобильными бригадами по иммунизации и 1147 пунктами прививки.

В общем 783 812 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 5 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 519 165 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • Киев - 622 случая / 5608 прививок;
  • Винницкая область - 147 случаев / 1096 прививок;
  • Волынская область - 161 случай / 196 прививок;
  • Днепропетровская область - 543 случая / 2604 прививки;
  • Донецкая область - 599 случаев / 1389 прививок;
  • Житомирская область - 107 случаев / 442 прививки;
  • Закарпатская - 72 случая / 408 прививок;
  • Запорожская область - 357 случаев / 1080 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 51 случай / 401 прививки;
  • Киевская область - 126 случаев / 1886 прививок;
  • Кировоградская область - 42 случая / 442 прививки;
  • Луганская область - 237 случаев / 493 прививки;
  • Львовская область - 166 случаев / 1610 прививок;
  • Николаевская область - 210 случаев / 869 прививок;
  • Одесская область - 329 случаев / 1038 прививок;
  • Полтавская область - 395 случаев / 76 прививок;
  • Ровенская область - 403 случая / 551 прививки;
  • Сумская область - 139 случаев / 562 прививки;
  • Тернопольская область - 101 случай / 419 прививок;
  • Харьковская область - 544 случая / 431 прививки;
  • Херсонская область - 125 случаев / 460 прививок;
  • Хмельницкая область - 166 случаев / 978 прививок;
  • Черкасская область - 297 случаев / 597 прививок;
  • Черновицкая область - 74 случая / 313 прививок;
  • Черниговская область - 25 случаев / 545 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

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