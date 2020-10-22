В Україні вкрали 5 мільйонів гектарів землі — Зеленський

“У нас “промивали” мозок людей через земельну реформу 30 років. І це правда! Потім ми змінили голову Геокадастру, який одразу відкрив усі цифри: 5 мільйонів гектарів украли. Ось чому це відбувалося. Державних земель 2 з чимось мільйона гектар залишилося. Всього було 7. Де 5? Два ми встигли моїм указом передати ОТГ”, - заявив Президент.

На думку Глави держави, тепер керівництво ОТГ будуть відповідати за використання цієї землі, за наповнення їх місцевого бюджету.

“Ми все відкриємо. Ви кажете: “Де посадки?”. Частина цих людей, які вкрали землю знаходиться в Верховній Раді. Ви це розумієте? Ви це знаєте. Це правда. Велика кількість людей — земельні лобісти. Вони не хотіли, щоб ми проводили земельну реформу. А що поганого, що ми віддали людям можливість розпоряджатися землею?”, - додав гарант.

Також Зеленський порівняв земельну реформу з ситуацією на Донбасі та Криму.

“Людям промили мозок, що тут російську мову ненавидять. “Заберу російську мову. Відберу батьківщину, домівку. Будеш з закритим ходити, як зараз люди в масках ходять”, - сказав Зеленський.

Додамо, що Зеленський сказав, що вільна економічна зона є елементом закінчення війни на Донбасі.