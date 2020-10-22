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Вільна економічна зона є елементом закінчення війни на Донбасі - Зеленський

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни. Але запровадити вільну економічну зону на окупованих територіях зараз неможливо. Про це наголосив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни”, — наголосив Зеленський.

За його словами, вже сьогодні на Донбасі реалізують важливі інфраструктурні проекти.

“У мене є відчуття, що прийдуть туди великі гроші, які зможуть зробити все, щоб Донбас зростав. І це буде великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони будуть бачити, що жити у вільній Україні краще”, — зазначив Глава держави.

Він додав, що головне питання, яке турбує потенційних інвесторів, стосується ситуації з безпекою на Донбасі.

“Режим „тиші“ працює. І там сьогодні вже велика територія безпечна”, — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що інвестувати в Донецьку та Луганську області — це безпечно. Водночас додав, що можливість запровадження вільної економічної зони не стосується тимчасово окупованих територій Донбасу.

“Запровадити вільну економічну зону на окупованій території зараз неможливо. Ніхто не буде це робити. Це буде тоді, коли відбудеться деокупація, ми будемо контролювати кордон, це буде повністю наша територія, коли там будуть виведені всі війська”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, за результатами опитування, надання “вільної економічної зони” Донецькій і Луганській областям не підтримує 45% українців.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив запитання анонсованого ним опитування на 25 жовтня.

Одне з них: Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

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