В Україні стане більше медзакладів, на базі яких створять ВЛК: Зеленський підписав закони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В Україні розширять перелік медичних закладів, при яких будуть створені військово-лікарські комісії (ВЛК). Відповідні законопроєкти – №9154 і №9158 підписав Президент Володимир Зеленський, пише УНН з посиланням на картки законопроєктів.
Деталі
Обидва законопроєкти було повернуто з підписом Президента 26 травня.
Так, згідно із законопроєктом №9154, військово-лікарські комісії утворюються при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і закладах охорони здоров'я, сектору безпеки і оборони, зокрема, Міністерства оборони України, Служби безпеки, інших органів сектору безпеки і оборони.
ВЛК також можуть створюватися при державних і комунальних закладах охорони здоров'я.
Своєю чергою, законопроєктом №9158 удосконалюються питання оформлення військовослужбовцями довідки про обставини травми та за результатами проведення відповідного розслідування та без нього.
Водночас згідно із законодавчою ініціативою, може бути вдосконалено процес оформлення та направлення медичних документів між військовими частинами та закладами охорони здоров'я.
Відповідні закони сприятимуть розв'язанню проблеми черг і зайвої бюрократії під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Доповнення
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україні збільшили кількість військово-лікарських комісій вздовж лінії фронту.
У квітні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що уряд розпочав роботу над оптимізацією військово-лікарських комісій і експертиз для військових.
Станом на кінець травня, ще в декількох містах в Україні почала діяти електронна черга запису на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).