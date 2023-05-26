В Украине станет больше медучреждений, на базе которых создадут ВВК: Зеленский подписал законы
Киев • УНН
Детали
Оба законопроекта были возвращены с подписью Президента 26 мая.
Так, согласно законопроекту №9154, военно-врачебные комиссии образуются при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и учреждениях здравоохранения, сектора безопасности и обороны, в частности, Министерства обороны Украины, Службы безопасности, других органов сектора безопасности и обороны.
ВВК также могут создаваться при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.
В свою очередь, законопроектом №9158 совершенствуются вопросы оформления военнослужащими справки об обстоятельствах травмы и по результатам проведения соответствующего расследования и без него.
В то же время согласно законодательной инициативе, может быть усовершенствован процесс оформления и направления медицинских документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения.
Соответствующие законы будут способствовать решению проблемы очередей и излишней бюрократии при прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК).
Дополнение
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украине увеличили количество военно-врачебных комиссий вдоль линии фронта.
В апреле премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что правительство начало работу над оптимизацией военно-врачебных комиссий и экспертиз для военных.
По состоянию на конец мая, еще в нескольких городах в Украине начала действовать электронная очередь записи на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).