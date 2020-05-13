В Україні пройшла акція на підтримку сфери креативних індустрій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У вівторок ввечері в містах України відбулася акція на підтримку сфери креативних індустрій та видовищних заходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку музичного форуму Kyiv Music Days, який виступив організатором акції.
“В уряду не існує сценарію для нас, для понад 250 000 осіб — артистів, акторів, музикантів, балетмейстерів, організаторів заходів, кінотеатрів, івент-агенцій, технічного персоналу світла, звуку та сцени, декораторів, квиткових операторів. В нашій галузі — сотні спеціалізацій та професій, без яких годі уявити сучасне культурне життя країни сьогодні”, — йдеться у повідомленні.
За словами організаторів, акція була проведена у щонайменше 20-ти містах України, зокрема :Харків, Львів, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Одеса, Чернігів, Ужгород, Тернопіль, Київ, Рівне, Полтава, Умань, Маріуполь, Кам’янське, Кременчук. Дрогобич, Стрий, Вишгород.
“Побачте нас! Почуйте нас! Дайте нам можливість працювати, поговоріть з нами, як нам спільно розробити план виходу з карантину та відродити багатогранну культурну сферу України”, — йдеться у зверненні організаторів Kyiv Music Days.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 023 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 425 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.