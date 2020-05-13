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В Украине прошла акция в поддержку сферы креативных индустрий

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Во вторник вечером в городах Украины прошла акция в поддержку сферы креативных индустрий и зрелищных мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу музыкального форума Kyiv Music Days, который выступил организатором акции.

В Украине прошла акция в поддержку сферы креативных индустрий

“У правительства не существует сценария для нас, для более 250 000 человек — артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов. В нашей отрасли — сотни специализаций и профессий, без которых невозможно представить современную культурную жизнь страны сегодня”, — говорится в сообщении.

По словам организаторов, акция была проведена в не менее 20-ти городах Украины, в частности: Харьков, Львов, Хмельницкий, Винница, Черкассы, Одесса, Чернигов, Ужгород, Тернополь, Киев, Ровно, Полтава, Умань, Мариуполь, Каменское, Кременчуг, Дрогобыч, Стрый, Вышгород.

“Увидьте нас! Услышьте нас! Дайте нам возможность работать, поговорите с нами, как нам совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины”, — говорится в обращении организаторов Kyiv Music Days.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 023 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 425 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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